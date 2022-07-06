Coğrafi İşaret tescilli Şaphane vişnesinden numune alma çalışmaları Kütahya'nın Şaphane ilçesinde coğrafi işaret tescilli vişneden hastalık ve zararlı mücadelesinde kullanılmış olan pestisitlerin kalıntı durumunun izlenebilmesi amacıyla numune alındığı bildirildi. Kütahya'nın Şaphane ilçesinde coğrafi işaret tescilli vişneden hastalık ve zararlı mücadelesinde kullanılmış olan pestisitlerin kalıntı durumunun izlenebilmesi amacıyla numune alındığı bildirildi. Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personellerince ilçede coğrafi işaret tescili bulunan Şaphane Vişnesinden hastalık ve zararlı mücadelesinde kullanılmış olan pestisitlerin kalıntı durumunun izlenebilmesi amacıyla numune alma çalışmaları devam ediyor. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Hisarcık Kütahya Şaphane Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Coğrafi İşaret tescilli Şaphane vişnesinden numune alma çalışmaları - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.