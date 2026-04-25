Çırak bulunamayan terzilikte yarım asrı geride bıraktı

Mersin'in Mut ilçesinde 51 yıldır terzilikle uğraşan 65 yaşındaki Ali Baki, ilerleyen yaşına rağmen işini yaptığını belirterek "Çırak bulamıyoruz, mesleğimiz yok oluyor" diyerek dikkat çekti.

Geçmiş yıllarda takım elbise ve giysi dikmek için birbiriyle yarışan terziler, hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin hayatın her alanına yayılmasıyla işlerini neredeyse kaybetti. Eskiye nazaran sıfırdan giysi dikemeyen terziler şimdiler daha çok tamir, daraltma ve kısaltma işlemleri ile mesleklerini idare ettirmeye çalışıyor. Çırak bulmakta güçlük çeken terziler, mesleklerinin yok olacağını dile getirdi.

Mersin'in Mut ilçesinde 51 yıldır terzilik yapan Ali Baki (65), mesleğinin geldiği noktadan endişe duyduğunu ve artık sadece tadilat işinin yapıldığını çok nadir elbise dikildiğini, terzilik mesleğinin bitme noktasına geldiğini söyledi. Baki, "1975 yılında çıraklığa başladım. 1975 yılından beri 51 yıl oldu. 51 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Çok yerleri gezdim, çok yerleri dolaştım. Özellikle ağırlık olarak bayan üzerine çalışıyorum. Erkek terziliği de temelimiz" dedi.

Kendisinin yaşlandığını çırakta bulamadıklarını anlatan Baki," Terziliğe kimse heves etmiyor. Çırak bulamadığımız içinde tek çalışıyoruz. Yıllardır bu şekilde devam ediyoruz. Sonumuz hüsrandır bu gidişle çırak bulamadığımızdan dolayı meslek bitecek. Çocuklarımızda heves yok terzilik bitiyor yani son zamanlarını yaşıyor "diye konuştu.

30 senedir elbiselerini aynı terziye gelen Mustafa Tezcan ise, "Ben Ali arkadaşımı 30 senedir tanıyorum. Ustalığından memnunum. Ustalığına güvendiğim için devamlı ona yaptırıyorum. Elbiseleri falan temiz dikiyor. İşçiliği süper olduğu için kalıp gibi diktikleri üzerime oturuyor. Onun için çok memnunum" diye konuştu. - MERSİN

