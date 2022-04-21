Ne virüs, ne de savaş onları durdurabilecek! Çin ekonomisi 2022 yılında büyümesini sürdürecek

Boao Asya Forumu'na katılan uzmanlardan Zhang Yuyan, 2022'de Çin'in ekonomik büyümesinin yüzde 4,8'e ulaşacağını söyledi. Çin Sosyal Bilimler Akademisi bünyesindeki Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitüsü Başkanı Zhang Yuyan, bu tahmini yeni bir rapor için birlikte çalıştığı araştırma ekibi adına yaptı.

"KOVİD-19'UN YARATTIĞI AĞIR KAYIPLARA RAĞMEN BÜYÜME DEVAM ETTİ"

Boao Asya Forumu tarafından yayınlanan "Asya'nın Ekonomik Görünümü ve Entegrasyon Süreci" başlıklı rapora göre, Asya'daki ekonomik entegrasyonun hızı, Kovid-19'un yarattığı ağır kayıplara rağmen devam etti. Raporda pandemi, borç sorunları ve birincil ürün arzı gibi birçok faktörün 2022'de Asya'nın ekonomik büyümesini etkilemeye devam edeceği belirtildi

Xinhua / Ekonomi