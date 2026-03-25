Çin'de askeri havacılık sanayisinin eski yöneticisine yolsuzluktan idam cezası verildi

Çin Havacılık Sanayisi Şirketinin eski yöneticisi Tan Ruisong, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Tan'ın yolsuzluk ve rüşvet yoluyla 613 milyon yuan elde ettiğini belirtti.

Çin'de askeri havacılık sanayi kuruluşu Çin Havacılık Sanayisi Şirketinin (AVIC) eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Komünist Parti Sekreteri Tan Ruisong, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırıldı.

Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde görülen davada mahkeme, Tan'ın, 1998-2024 yıllarında şirketteki idari konumlarını kötüye kullanarak, rüşvet, zimmet, içerden bilgi ticareti ve devlet sırlarını sızdırma yoluyla, 613 milyon yuan (yaklaşık 88,9 milyon dolar) yasa dışı kazanç elde ettiğine hükmetti.

Mahkeme, 64 yaşındaki eski yöneticiye söz konusu suçlardan 2 yıl ertelemeyle idam cezası verirken haksız elde ettiği tüm varlıkların hazineye devredilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında, Tan'ın AVIC'in Genel Müdür Yardımcısı olduğu 2003-2010 yıllarında kamu fonlarından 90 milyon yuan (13 milyon dolar) zimmetine geçirdiği, bu dönemde ayrıca ihale, satın alma ve şirket birleşmesi işlemlerinde rüşvet karşılığı başkalarına menfaat sağladığı belirtildi.

İçerden bilgi ticaretiyle suçlandı

Kararda, Tan'ın, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı ve Komünist Parti Sekreteri olarak şirketin ve iştiraklerinin başında bulunduğu 2012-2023 yıllarında ise içerden bilgi ticareti yaptığı çok sayıda hisse senedi operasyonuna karıştığı, hisse senedi alıp satanlara bilgi sızdırdığı ifade edildi.

Mahkeme, Tan'ın suçlarını itiraf ettiği, pişmanlığını dile getirdiği ve suç yoluyla elde ettiği varlıkları iade ettiği için cezasının ertelemeyle hafifletildiğini duyurdu.

Çin kanunlarına göre, sanığın cezası, 2 yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

Tan hakkında "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle Ağustos 2024'te soruşturma başlatılmış, savcılık Mart 2025'te yolsuzluk suçlamasıyla dava açmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

BİM'de biberin fiyatını görenler reyondan koşar adımlarla uzaklaşıyor
Bursa'da fabrikada gaz faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

Arkadaşını hastanelik eden işi tamamlarken can verdi
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

BİM'de biberin fiyatını görenler reyondan koşar adımlarla uzaklaşıyor
Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı

7 yıl sonra bulunmuştu! Kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası'nda ilk kez hakim karşısına çıktı

Mehmet Murat Çalık, İBB Davası'nda ilk kez hakim karşısına çıktı