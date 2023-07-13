Cingöz: Nükleer enerji projeleri Türkiye'ye lig atlatacak

Nükleer enerji projelerinin uluslararası ölçekte önemli adımlar olduğunu vurgulayan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı İsmail Cingöz, "Avrupa halen elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini nükleer santrallerden karşılıyor. Birleşik Krallık, Fransa, ABD, Kanada, Güney Kore ve Çin başta olmak üzere birçok ülke de yeni nükleer yatırım planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dolayısıyla böylesine yüksek bir teknolojiye sahip olmak, belli bir ligde var olmak anlamına geliyor. Nükleer enerji projeleri Türkiye'ye lig atlatacak projelerdir. Nükleer kulübe giren ülkelere bakılınca, onların geldiği nokta bizim için en büyük referanstır" dedi. Türkiye'nin bölgesel ve sonrasında da küresel bir güç olabilmesi için Rusya ile kurduğu yakın ilişkilerin büyük önem taşıdığını işaret eden Cingöz, "Türkiye-Rusya ilişkileri tarihinin en büyük projesi' olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Akkuyu NGS, Türkiye'nin önce bölgesel, sonrasında ise küresel bir güç olması için önemli hamlelerden biri olarak tarihteki yerini alacaktır. Akkuyu NGS'nin yakın zamanda faaliyete geçecek olması ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ile yeni hükümetin kurulması da Rusya ile Türkiye arasında yeni ilişkilerin de gelişeceği yönünde beklentileri büyütmüştür. Yeni nükleer santral projelerini Türk-Rus ortaklığı ile yapabiliriz. Rusya bu konuda büyük bir birikime ve güçlü bir teknolojiye sahiptir. Ortak proje yapmak, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme ve ileride kendi santralini yapmasında önemli bir deneyim sağlayacaktır. Nükleerde rönesans yaşanıyor, bu sefer geri kalmamalıyız. Avrupa'dan Amerika'ya, Ortadoğu'ya, Afrika'ya yeni nükleer santral projeleri geliştiriliyor. Akkuyu ile gecikmiş de olsak iyi bir başlangıç yaptık, geri adım atmadan yeni projeleri devreye almalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi