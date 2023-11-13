Çin'in Xigaze şehrinde, Nepal ile ticaretin geliştirilmesi amacıyla yeni bir liman açıldı. Liman, tuz ve tahıl ticaretinin yapıldığı bir nokta olarak hizmet verecek.

Çin ve Nepal Arasında Yeni Bir Ticaret Limanı Açıldı

ı limanı. Liman bölgesi Çin ile Nepal arasında uzun süredir tuz ve tahıl ticaret noktası olarak hizmet veriyor.

Xigaze Belediye Başkanı Wang Fanghong'a göre limanın açılışı, Güney Asya'ya açılan bir kapı olan Xizang'da çok yönlü bir dışa açılım modeli oluşturulması ve Çin ile Nepal arasında yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin teşvik edilmesi bakımından büyük önem taşıyor.