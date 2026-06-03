Haberler

Çin ile Mısır döviz takas anlaşmasını yeniledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ile Mısır arasında ikili ticarette yerel para birimlerinin kullanımını öngören döviz takas anlaşması, 30 milyar yuan (4,44 milyar dolar) tutarla 3 yıllığına yenilendi. Anlaşma kapsamı önceki döneme göre artırıldı.

Çin ile Mısır arasında ikili ticaret ve alışverişlerde yerel para birimlerinin kullanımı için imzalanan döviz takas anlaşması yenilendi.

Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, 3 yıllığına yenilenen anlaşmayla 30 milyar Çin yuanı (4,44 milyar dolar), 203 milyar Mısır lirası karşılığında takas edilebilecek.

Daha önce 18 milyar yuan (2,66 milyar dolar) karşılığında 80,7 milyar Mısır lirasının takas edildiği anlaşmanın miktarı bu yenilemeyle birlikte artırıldı.

PBoC'nin açıklamasında, anlaşmanın yenilenmesi ve takas miktarının artırılmasının, iki ülke arasında parasal ve mali işbirliğini derinleştirmeyi, ulusal para birimlerinin kullanımını genişletmeyi, ikili ticareti ve yatırımları kolaylaştırmayı ve finans piyasalarının istikrarını güvence altına almayı hedeflediği belirtildi.

İlk kez 2016'da imzalanan anlaşma, 3 yıllık dönemlerde yenilenmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Bölüm başkanı 'Diplomanızı vermiyorum' dedi, salon karıştı

Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
İştah kabartan ayrılık! Dusan Vlahovic Juventus'a veda ediyor

Süper Lig devlerinin istediği oldu!

Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi

Süper Lig'e bir yıldız daha! Skriniar'ın yanına dev bir ismi getiriyor
Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira

Güzelliğine kanmayın! Koparırsanız servet değerinde ceza ödersiniz
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu