Çin Sanayi Şirketlerinin Karları Mayıs'ta Düşüş Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in sanayi şirketlerinin karları, ABD ile karşılıklı gümrük tarifelerinin artması sonucu Mayıs 2025'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 azaldı. İlk 5 ayda toplam karlılık da yüzde 1,1 azaldı.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin yarattığı belirsizliğin etkisiyle mayısta düşüş kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,79 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Mayıs 2025'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 azaldı.

Böylece karlılık, nisandaki yüzde 3'lük artışın ardından mayısta belirgin bir düşüş kaydetmiş oldu.

Çin'deki şirket karlarındaki düşüşü değerlendiren analistler, sanayi şirketlerinin mayıs ayında ABD ile Çin arasındaki geçici uzlaşmaya rağmen tarife belirsizliğinin etkilerini hissettiği değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi şirketlerinin karları, yılın ilk 5 ayında yüzde 1,1 azaldı. Böylece karlılıkta ilk 4 ayda kaydedilen yüzde 1,4'lik artış yıl genelinde negatife döndü.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, 2024 genelinde de yüzde 3,3 azalmıştı.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Hamile Oya'yı katleden caniden 'Neden yaptın?' sorusuna korkunç yanıt

Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı

Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı

Benzema, Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Başka illerde de durum felaket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.