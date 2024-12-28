Çin menşeli ürünlere karşı soruşturma başlatıldı
Ticaret Bakanlığı, yerli üreticilerin başvurusu üzerine Çin menşeli laminat parke ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi. İthalatta haksız rekabet ile mücadele amacıyla yürürlüğe giren tebliğ ile birlikte, dampinge karşı önlemin kalkması durumunda yerli üreticilerin zarar görebileceği belirlendi.
Çin menşeli "laminat parke" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine laminat parke ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin kalkması durumunda, üreticilerin zararının devam etmesinin muhtemel olduğu belirlendi.
İnceleme sonucunda soruşturma açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu da Çin menşeli "laminat parke" ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.