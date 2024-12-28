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Çin menşeli ürünlere karşı soruşturma başlatıldı

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Ticaret Bakanlığı, yerli üreticilerin başvurusu üzerine Çin menşeli laminat parke ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi. İthalatta haksız rekabet ile mücadele amacıyla yürürlüğe giren tebliğ ile birlikte, dampinge karşı önlemin kalkması durumunda yerli üreticilerin zarar görebileceği belirlendi.

Çin menşeli "laminat parke" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine laminat parke ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin kalkması durumunda, üreticilerin zararının devam etmesinin muhtemel olduğu belirlendi.
İnceleme sonucunda soruşturma açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu da Çin menşeli "laminat parke" ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

Çin menşeli ürünlere karşı soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Ben 50 yasinda bir kardesiniz olarak 20 yildir Singapurda yasiyorum... 20 yil once de bole cin urunlerine kota vardi... sag tek ayakkabiyi izmirden, sol tek ayakkabiyi istanbuldan ulkeye sokuyordu esnaf... her birini ayri ayri kirpik malzeme, atik diye deklere ediyorlardi... yani ticaret bakanliginin koyacagi yasaya gore, bizim uyanik ithalatcinin 1001 tane taklasi var... bunlarin hepsi millete, "Ooo ne guzel bak onlem aliniyor" edirtecek haberler...

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