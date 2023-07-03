Çin Kültür Sektörü Gelirlerinde İstikrarlı Büyüme

Çin'in kültür sektörü geçen yıl gelir açısından istikrarlı büyümesini sürdürdü ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını sağladı. Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, sektördeki büyük şirketlerin birleşik işletme geliri 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 16,55 trilyon yuana (yaklaşık 2,29 trilyon ABD doları) ulaştı. NBS, sektördeki karların 2022 yılında yüzde 2,8 artarak 1,27 trilyon yuana yükseldiğini bildirdi. Dijital yayıncılık ve animasyon gibi belirgin yeni iş kollarının gelirleri yüzde 6,7 artarak 5,01 trilyon yuan oldu. Bu kültür sektöründeki toplam gelirlerin yüzde 30,3'ünü oluşturdu. NBS'ye göre, yıllık geliri 20 milyon yuanın üzerinde olan kültür şirketlerinin Ar-Ge harcamaları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artışla 152,9 milyar yuan olarak gerçekleşti.