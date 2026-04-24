Haberler

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi yüzde 15,5 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesinin mart sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 arttığı bildirildi.

Ulusal Enerji İdaresinin (NEA) verilerine göre, kurulu kapasite, Mart 2026 döneminde 3,96 milyar kilovata ulaştı. Böylece toplam elektrik üretim kapasitesi yıllık bazda yüzde 15,5 artış kaydetti.

Kurulu kapasitedeki artışta yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi kapasitesindeki artış etkili oldu.

Bu dönemde güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yıllık bazda yüzde 31,3 artışla 1,24 milyar kilovata, rüzgar enerjisi kapasitesi ise yüzde 22,4 artışla 660 milyon kilovata ulaştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

