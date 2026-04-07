Çin'in döviz rezervleri martta 3 trilyon 342 milyar dolara geriledi

Çin'in döviz rezervleri, mart ayında 85,7 milyar dolar azalarak 3 trilyon 342 milyar dolara düştü. Rezervlerin değeri bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında azaldı.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Mart 2026 dönemine ilişkin döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, mart sonunda önceki aya göre 85,7 milyar dolar azalarak 3 trilyon 342 milyar dolara geriledi.

Rezervlerin değeri, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 düşüş kaydetti.

Yapılan açıklamada martta ABD doları endeksinin yükseldiği, buna karşın küresel finansal varlık fiyatlarının düştüğü belirtilerek, döviz rezervlerindeki azalmanın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığına vurgu yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
