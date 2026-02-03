Haberler

Çin'in yolcu uçakları C919 ve C909, Singapur Havacılık Fuarı'nda boy gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in yerli üretim yolcu uçakları C919 ve C909, Singapur Havacılık Fuarı'nda potansiyel alıcılara tanıtıldı. C919, Boeing ve Airbus'a rakip olarak görülürken, C909 bölgesel yolcu uçağı olarak dikkat çekiyor.

Çin'in yerli üretim yolcu uçakları "C919" ve "C909", Singapur Havacılık Fuarı'nda, Güneydoğu Asya bölgesindeki potansiyel alıcılara tanıtıldı.

Çin Ticari Uçak Şirketinden (COMAC) yapılan açıklamaya göre, orta mesafe yolcu uçağı C919 fuarın düzenlediği Changi Havaalanı'nda gösteri uçuşu yapacak.

C919, 2024'teki Singapur Havacılık Fuarı'ndaki gösteri uçuşuyla ilk kez uluslararası alanda görücüye çıkmıştı.

Çin'in Shanxi Victory General Aviation şirketi, fuar sırasında, bölgesel yolcu uçağı C909'un itfaiye hizmetlerinde kullanmak üzere tasarlanan özel versiyonundan 6 adet satın almak üzere COMAC ile anlaşmaya vardı.

Güneydoğu Asya ülkeleri, C909 modeli için önemli bir pazar haline gelmiş durumda. Bu uçakların değişik kullanımlar için tasarlanan versiyonları Endonezya, Laos ve Vietnam'da hizmete girmişti.

Boeing ve Airbus'a rakip

Çin'in yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı olan C919, "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak görülüyor.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağının piyasaya girmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan model ile ülkenin bu alanda dışa bağımlılığının azaltılması hedeflense de C919, jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretilip Çin'de montajlandığından bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

Bölgesel yolcu uçağı C909 ise ise Boeing ortaklığı McDonnell Douglas'ın "MD-80" ve "MD-90" tipi uçaklarının Çin'de lisanslı montajlanmasıyla üretiliyor.

COMAC, ayrıca "C929" adını verdiği geniş gövdeli uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı

Fenerbahçe'ye binbir zorluk çıkarmışlardı, bir sürpriz daha
Emniyet müdürü bizzat sahaya indi! Köy kuşatıldı, kuş uçurtulmadı

Emniyet müdürü bizzat sahaya indi! Köy kuşatıldı, kuş uçurtulmadı
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı

Fenerbahçe'ye binbir zorluk çıkarmışlardı, bir sürpriz daha
Restoranda yemek yerken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı

Yemek yiyordu! Ne olduğunu anlamadan kurşunların hedefi oldu
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış