Çin'in Boxing ilçesi yerel ekonomiyi güçlendiriyor

Çin'in Shandong eyaletine bağlı Boxing ilçesi, sanayi ve tedarik zincirlerini güçlendirerek yerel ekonomiyi desteklemek amacıyla öne çıkıyor. İlçede kurulan ve geliştirilen öncü sektörler sayesinde bu yılın ilk üç çeyreğinde toplam sanayi üretim hacmi belirlenen büyüklüğün üzerine çıktı.

BOXİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shandong eyaletine bağlı Boxing ilçesi, son yıllarda yerel ekonomiyi desteklemek amacıyla sanayi ve tedarik zincirlerini güçlendirmesiyle öne çıkıyor.

İlçede tahıl, yağ ve gıda işleme, metal levha, ticari mutfak araçları ve petrokimya sektörleri gibi öncü sektörler kuruldu ve geliştirildi. Bu yılın ilk üç çeyreğinde Boxing ilçesi için belirlenen büyüklüğün üzerindeki toplam sanayi üretim hacmi, 119,826 milyar yuana (yaklaşık 16,76 milyar ABD doları) yükseldi.