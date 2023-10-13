Çin'in Anhui eyaletinde otomobil üretimi arttı

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Wuhu şehrinde bulunan Çinli otomobil üreticisi Chery Holding Grup Şirketi'nin fabrikasında yeni enerjili araçların (NEV) üretim hattında çalışan işçiler, 12 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

HEFEİ, 13 Ekim (Xinhua) -- Yerel yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, bu yılın ilk dokuz ayında Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 artışla yaklaşık 1,7 milyon adede ulaştı.

Bu dönemde eyalette üretilen ve ihraç edilen araç sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 oranında artış göstererek 822.000'e ulaşması dikkat çekti. Eyalet kalkınma ve reform komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, bu dönemde yeni enerjili araç üretimi de yüzde 76,6 artışla 606.000 adede ulaştı.

Ocak ayından Eylül ayına kadar Çin tarafından ihraç edilen her dört otomobilden biri ve ülkede üretilen her 10 yeni enerjili araçtan yaklaşık biri Anhui'de üretildi. Eyalet yönetimi Perşembe günü düzenlenen bir basın toplantısında, eyaletin tüm sektörler arasında otomobil endüstrisini öncelikli olarak ele aldığını söyledi.

Eyalet kalkınma ve reform komisyonu direktörü Chen Jun, Anhui'nin önümüzdeki beş yıl içinde uluslararası düzeyde rekabetçi yeni enerjili araç sanayi kümeleri oluşturma konusunda hız kazanmaya çalışacağını söyledi.