Çin İmalat PMI Endeksi Ekim'de 49'a Düştü

Güncelleme:
Çin'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim ayında 0,8 puan azalarak 49'a geriledi. Endeks, son 7 aydır daralma bölgesinde seyrediyor ve ABD ile devam eden tarife müzakerelerindeki belirsizlik, imalat sanayisini olumsuz etkiliyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 49'a düştü. İmalat sanayisindeki ekonomik aktiviteyi ölçen endeks, 7 aydır daralma bölgesinde seyrediyor.

Çin ile ABD arasında devam eden tarife müzakerelerinin henüz sonuçlanmamış olmasının yarattığı belirsizlik, imalat sanayisi büyük oranda ihracata dayalı olan Çin'de ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Büyümenin öncü göstergesi kabul edilen endeks bu yıl ocakta 49,1'e gerilemesinin ardından şubatta 50,2'ye, martta ise 50,5'e yükselerek geçen yılın son çeyreğindeki genişleme seyrini yeniden yakalamıştı.

Endeks, nisanda ABD ile yaşanan tarife restleşmesinin etkisiyle 49'a gerileyerek son 16 ayın en düşük seviyesine inmişti. İmalat sanayi aktivitesi mayısta 49,5, haziranda 49,7, temmuzda 49,3, ağustosta 49,4 ve eylülde 49,8 ile daralma seyrini sürdürmüştü.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi ise ekimde 0,1 puan artarak 50,1'e çıktı.

Ocakta 50,2 seviyesinde olan endeks, şubatta 50,4, martta 50,8, nisanda 50,4, mayısta 50,3, haziranda 50,5, temmuzda 50,1, ağustosta 50,3 ile büyüme doğrultusunda seyretmiş, eylülde ise büyüme ve daralma arasındaki eşik olan 50 puanda kalmıştı.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin satın alma yöneticilerinin sağladığı verilerle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
