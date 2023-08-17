Çin-Güney Asya Fuarı'nda Ticaret Hacmi İki Katına Çıktı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 7. Çin-Güney Asya Fuarı'nda ticaret hacmi iki katına çıktı. Fuar, ticaret, yatırım, turizm işbirliği ve kültürel etkileşimi bir araya getirerek bölgedeki işbirliğini artırdı.

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1. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen Çin-Güney Asya Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de devam eden, çevrimiçi ve fiili katılımlı olarak düzenlenen 7. Çin-Güney Asya Fuarı 85 ülke ve bölgeden 30.000'i aşkın katılımcı, temsilci ve konuğu kendine çekti.

"Ortak Kalkınma için Dayanışma ve Koordinasyon" temasıyla düzenlenen beş günlük fuarda, çeşitli etkinliklerin yer aldığı 15 sergi pavyonu kuruldu.

Fuarda son 10 yılda Çin ile Güney Asya ülkeleri arasında daha yakın ilişkiler geliştirilirken, iki taraf arasındaki ticaret hacmi iki katına çıktı.

2013 yılında fuarın ilki düzenlendiğinde Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 100 milyar ABD dolarının altındaydı. Ancak bu rakam, yıllık ortalama yüzde 8,3 büyüme kaydederek geçen yıl 197,4 milyar ABD dolarına ulaştı.

Ticaret, yatırım, turizm işbirliği ve kültürel etkileşimi bir araya getiren kapsamlı fuar, 10 yıllık gelişim sürecinin sonunda Çin, Güney Asya ülkeleri ve diğer ülkeler arasındaki etkileşim ve işbirliği için bir kartvizit haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)