Cosco, Körfez Ülkeleri İçin Yeni Rezervasyon Başlattı

Güncelleme:
Çin gemicilik şirketi Cosco, Körfez ülkelerine genel kargo konteyner taşımacılığı için yeni rezervasyonlar başlattı.

Çin gemicilik şirketi Cosco, Körfez ülkelerine genel kargo konteyner taşımacılığı için yeni rezervasyonlar başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, Uzak Doğu ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'a genel kargo konteyner taşımacılığı için yeni rezervasyon yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, yeni rezervasyonların ve taşımanın Orta Doğu'daki istikrarsız durum nedeniyle değişikliğe tabi olabileceği uyarısında da bulunuldu.

Şirketin açıklamasında akaryakıt ticareti ve tanker rezervasyonlarının yeniden başlatılacağına dair bir ifade yer almasa da analistler, bunun Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için İran ile kısmi bir düzenlemeye gidildiğinin işareti olduğu değerlendirmesini yaptı.

Hürmüz Boğazı'nda trafik kesilmişti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
