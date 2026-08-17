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Çin'de iç talep zayıflıyor, üretim ve tüketimde yavaşlama sürüyor

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Çin ekonomisinde temmuzda perakende satışlar yüzde 0,6 (haziranda yüzde 1), sanayi üretimi yüzde 4,5 (haziranda yüzde 5,3) arttı; sabit sermaye yatırımları ilk 7 ayda yüzde 6,7 azaldı. Gayrimenkul yatırımları yüzde 19,2 düşerken işsizlik yüzde 5,2'ye çıktı.

Çin ekonomisinde temmuzda zayıflayan iç talebin etkisiyle üretim ve tüketimdeki artış hızı yavaşlarken yatırımlardaki düşüş devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Temmuz 2026 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar ile yılın ilk 7 ayını kapsayan sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar temmuzda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artarken hazirandaki yüzde 1'lik artışın gerisinde kaldı.

Perakende satışlar, yılın ilk 2 ayında yüzde 2,8, martta 1,7 nisanda 0,2 artsa da iç talebin giderek zayıfladığının işaretini vermişti. Mayısta yüzde 0,6 azalan perakende satışlar, 3,5 yıl aradan sonra ilk kez düşüş kaydetmişti.

Öte yandan yıllık cirosu 20 milyon yuanın (2,97 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi temmuzda yüzde 4,5 artarken hazirandaki yüzde 5,3'lük artışın gerisinde kaldı.

İç talepteki zayıflığa karşın uluslararası piyasada Çin'in ihraç ürünlerine yönelik talep sanayi üretimini destekliyor. Yılın ilk 2 ayında yüzde 6,3 martta 5,7, nisanda 4,1, mayısta yüzde 4,5 artan sanayi üretimi, zayıf iç talebe rağmen ihracattaki güçlü artış ivmesine bağlı yükselişini sürdürmüştü.

Yatırımlarda gerileme

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, yılın ilk 7 ayında yüzde 6,7 azalarak ilk 6 aydaki yüzde 6,1'lik düşüşe kıyasla belirgin şekilde geriledi.

Sabit sermaye yatırımlarında gayrimenkul sektöründe süregelen düşüşün etkisi hissedilmeye devam etti. Gayrimenkul yatırımları, ilk 7 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 azalırken ilk 6 aydaki yüzde 18'lik düşüşten daha hızlı düşüş kaydetti.

Ülkede haziran ayında yüzde 5 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, temmuz sonunda 0,2 puan artışla yüzde 5,2 oldu.

Kaynak: AA
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