Haberler

Çin'de tüketici fiyatlarında durgunluk ve üretici fiyatlarında gerileme sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de Kasım 2025 itibarıyla tüketici fiyatları yıllık yüzde 0,7 artarken, üretici fiyatları yüzde 2,2 azaldı. Durgunluk ve deflasyon eğilimleri sürmekte.

Çin'de tüketici fiyatlarında durgunluk ve üretici fiyatlarındaki düşüş, kasım ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, fiyat artışlarına ilişkin Kasım 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,2 geriledi.

Ülkede tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Tüketici fiyatlarında durgunluk

Tüketici fiyatları kasımda yıllık bazda yüzde 0,7 artarken son 17 ayın en yüksek artışını kaydetti. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yüzde 1,2 arttı.

Bu dönemde tüketici ürünlerinin fiyatları yüzde 0,6, hizmet fiyatları yüzde 0,7 yükseldi. Ekimde yüzde 2,9 azalan gıda fiyatları da kasımda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Çin'de Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

TÜFE, 2023 ve 2024 yıllarında yalnızca yüzde 0,2 artmıştı. Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle normalde yüzde 3 olarak belirlediği yıllık enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

Ocakta Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5 yükselen endeks, şubatta yüzde 0,7, martta yüzde 0,1, nisanda yüzde 0,1 ve mayısta yüzde 0,1 gerilemiş, haziranda yüzde 0,1 artarken temmuzda sabit kalmış, ağustosta yüzde 0,4, eylülde yüzde 0,3 azalırken ekimde ise yüzde 0,2 artış kaydetmişti.

Üretici fiyatlarında gerileme

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme kasımda da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, yıllık bazda yüzde 2,2 azaldı.

Endeks, ocakta yıllık bazda yüzde 2,3, şubatta yüzde 2,2, martta yüzde 2,5, nisanda yüzde 2,7, mayısta yüzde 3,3, haziranda yüzde 3,6, temmuzda yüzde 3,6, ağustosta yüzde 2,9, eylülde yüzde 2,3 ve ekimde yüzde 2,1 gerilemişti.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde görülen gerileme 2023 ve 2024 boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 düşüş kaydetmişti.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç problemleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün yanı sıra ABD'nin tarife politikasının yarattığı belirsizlikler Çin ekonomisini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında, gelişmiş ekonomiler dahil enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde Çin'de ters yönlü eğilimin yerleştiği gözleniyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket

Herkes onu konuşuyor! Böyle fanatiklik görülmedi
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Tedesco Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak

Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak
Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen fotoğrafı

1981 yılında çekilen fotoğrafını görmeniz lazım
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
title