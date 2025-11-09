Çin'de Tüketici Fiyatları Durgun, Üretici Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarında yaşanan düşüş, ekim ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, fiyat artışlarına ilişkin Ekim 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,1 geriledi.

Ülkede tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Tüketici fiyatlarında durgunluk

Tüketici fiyatları ekimde yıllık bazda yüzde 0,2 artarken gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 1,2 arttı.

Bu dönemde tüketici ürünlerinin fiyatları yüzde 0,2 gerilerken, hizmet fiyatları yüzde 0,8 yükseldi. Gıda fiyatları ise yüzde 2,9 azaldı.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Çin'de Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

TÜFE, 2023 ve 2024 yıllarında yalnızca yüzde 0,2 artmıştı. Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle normalde yüzde 3 olarak belirlediği yıllık enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

Ocakta Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5 yükselen endeks, şubatta yüzde 0,7, martta yüzde 0,1, nisanda yüzde 0,1 ve mayısta yüzde 0,1 gerilemiş, haziranda yüzde 0,1 artarken temmuzda sabit kalmış, ağustosta yüzde 0,4, eylülde yüzde 0,3 düşüş kaydetmişti.

Üretici fiyatlarında gerileme

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme ekimde de sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, yıllık bazda yüzde 2,1 düştü.

Endeks, ocakta yıllık bazda yüzde 2,3, şubatta yüzde 2,2, martta yüzde 2,5, nisanda yüzde 2,7, mayısta yüzde 3,3, haziranda yüzde 3,6, temmuzda yüzde 3,6, ağustosta yüzde 2,9 ve eylülde yüzde 2,3 gerilemişti.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde görülen gerileme 2023 ve 2024 boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 düşüş kaydetmişti.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç problemleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün yanı sıra ABD'nin tarife politikasının yarattığı belirsizlikler Çin ekonomisini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında, gelişmiş ekonomiler dahil enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde Çin'de ters yönlü eğilimin yerleştiği gözleniyor.