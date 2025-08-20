Çin'de Kredi Faiz Oranları Sabit Kaldı

Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR) değişmedi. 1 yıllık oran yüzde 3, 5 yıllık oran ise yüzde 3,5 seviyesinde tutuldu. Bu oranlar, ulusal bankalar arası fon merkezi tarafından belirlendi.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son mayıs ayında 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan 3,5'e çekilmişti.

