Çin'de Dünyanın İlk M350 Yüzer Petrol Üretim Üssü Teslim Edildi

Dünyanın ilk M350 yüzer, üretim, depolama ve boşaltma (FPSO) gövdesi Cuma günü Çin'in kuzeydoğusunda yer alan kıyı kenti Dalian'da teslim edildi.

FPSO, günde 220.000 varil ham petrol işleyebilen büyük ölçekli bir açık deniz petrol üretim üssü işlevi görüyor.

SES 1 (Çince): HAN YU, Dalian Gemicilik Endüstrisi Ltd. Şti. açık deniz proje yönetim ekibinin proje müdürü

"FPSO açık deniz petrol sahalarında ön işleme yapabiliyor. Ürettiği ham petrol, daha sonra servis tankerleri ile karadaki fabrikalara taşınacak."

Üssün toplam uzunluğu 364 metre, taşırma suyu 460.000 tondan fazla olup güverte alanı 17.400 metrekareyi kaplıyor.

SES 2 (Çince): HAN YU, Dalian Gemicilik Endüstrisi Ltd. Şti. açık deniz proje yönetim ekibinin proje müdürü

"FPSO maksimum 2 milyon varil ham petrol depolarken günde 1 milyon varil petrol boşaltabiliyor, bu da karlılığı artırıyor."

FPSO, derin deniz petrol sahalarından yararlanmak için tasarlanmış, üst düzey ve büyük ölçekli bir açık deniz mühendislik üssü olma özelliğini taşıyor.

Üste tortu filtrasyonu, petrol-gaz ayrımı, yağlı kanalizasyon arıtma ve depolama, ham petrol yükleme ve boşaltma gibi ön işlemler gerçekleştirilebiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Dalian kentinden bildiriyor.

(XHTV)