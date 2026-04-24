Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar ilk çeyrekte yüzde 7,3 azaldı

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 3 yıldır kaydedilen düşüş, 2026'nın ilk çeyreğinde de devam etti.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Mart 2026'da 249,6 milyar yuana (36,5 milyar dolar) ulaştı.

Güncel kullanılan yabancı sermaye miktarı, ilk 3 ayda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 azaldı.

Bu dönemde imalat sektörüne yapılan yatırımlar 71,4 milyar yuan (10,4 milyar dolar), hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar 174,6 milyar yuan (25,5 milyar dolar) oldu.

Yüksek teknoloji sektörlerine yatırımlar arttı

Yabancı yatırımların azaldığı sektörlere dair bilgi verilmezken, yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımlar arttı. Buna göre, bu sektörlere yönelik yatırımlar yıllık bazda yüzde 30,7 artışla 102,7 milyar yuana (15 milyar dolar) ulaşırken, toplam yatırımların yüzde 41,2'sini oluşturdu.

Yatırımlar, araştırma-geliştirme ve tasarım hizmetlerinde yüzde 127,8, bilgisayar ve ofis donanımları imalatında yüzde 88,1, elektronik ve iletişim donanımları imalatında yüzde 23,8 arttı.

Yabancı yatırımların azaldığı ülke ve bölgelere dair istatistikler paylaşılmazken, ülke bazında Lüksemburg'dan gelen yatırımların yüzde 96,8, İsviçre'den yüzde 50,4, Fransa'dan yüzde 42,3 ve Güney Kore'den yüzde 35,2 arttığı ifade edildi.

Çin'de 2026'nın ilk çeyreğinde yabancı yatırımla 13 bin 987 şirket kurulurken, yeni kurulan yabancı şirketlerin sayısı yıllık bazda yüzde 11 artış kaydetti.

Doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti. Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti. Yatırımlar 2025'te de yüzde 9,5 azalmıştı.

ABD ile jeopolitik rekabet ve teknoloji alanındaki yaptırımların yanı sıra tarife politikalarını yarattığı ekonomik belirsizlikler, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.