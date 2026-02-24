Haberler

Çin'de Bahar Bayramı tatilinde sinema gişe hasılatı 830 milyon dolara ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de Bahar Bayramı tatilinde sinema gişe hasılatı 5,75 milyar yuan (830 milyon dolar) olarak kaydedildi. Yerli filmlerin ön planda olduğu dönemde, en yüksek hasılatı 2,93 milyar yuan ile 'Pegasus 3' filmi elde etti.

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde sinema gişe hasılatının 5,75 milyar yuana (830 milyon dolar) ulaştığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Film İdaresi, 15-23 Şubat tarihlerini kapsayan 9 günlük tatilde yaklaşık 120 milyon sinema bileti satıldığını açıkladı.

Bu dönemde sinema gişe hasılatı 5,75 milyar yuana (830 milyon dolar) ulaşırken en çok gişe hasılatı elde eden filmler yerli yapımlar oldu.

Yönetmen Han Han'ın otomobil yarışı komedisi "Pegasus 3", 2,93 milyar yuan (420 milyon dolar) gişe hasılatıyla açık ara en fazla gelir elde eden film oldu.

Onu, 868 milyon yuan (125,6 milyon dolar) gelir elde eden ünlü Çinli yönetmen Cang Yimou'nun casus gerilimi "Scare Out" ve 806 milyon yuan (116,6 milyon dolar) gelir elde eden Hong Kong sinemasının efsanevi aksiyon koreografı Yuen Woo-ping'in yönettiği dövüş aksiyonu "Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert" izledi.

Ülkede Bahar Bayramı tatili, sinema gişesi için verimli bir dönem olma özelliği taşıyor. 2024 ve 2025 yıllarında yıllık gişe gelirinin yaklaşık 5'te 1'i tatil döneminde elde edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı

Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar

İstanbul'u boydan boya geçecek yeni hat geliyor! İşte güzergahlar
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı

Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda