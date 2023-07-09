Çin, Çin-Laos Demiryolu ile Çin-Avrupa yük treni rotalarını birbirine bağladı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu, Çin-Laos Demiryolu ile Çin-Avrupa yük treni rotalarını birbirine bağlayan yeni bir intermodal tren hizmeti başlattı. İlk sefer, Tayland'ın Rayong kentinden yola çıkan ve Çin-Laos Demiryolu üzerinden Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'ya ulaşan, otomobil parçaları taşıyan bir tren tarafından gerçekleştirildi. Nakliye, Chengdu'dan hareket eden ve 17 Temmuz'da nihai varış noktası olan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye ulaşması beklenen bir Çin-Avrupa yük treni ile devam etti. Yeni ekspres demiryolu hizmeti, Güneydoğu Asya'dan Avrupa'ya doğrudan mal taşımacılığını kolaylaştırmaya yardımcı oluyor ve taşıma süresini geleneksel deniz yollarının yarısından daha kısa bir süre olan 15 güne indiriyor.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu, Cuma günü Çin-Laos Demiryolu ile Çin-Avrupa yük treni rotalarını birbirine bağlayan yeni bir intermodal tren hizmeti başlattı.

İlk sefer, Tayland'ın Rayong kentinden yola çıkan ve Çin-Laos Demiryolu üzerinden Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'ya ulaşan, otomobil parçaları taşıyan bir tren tarafından gerçekleştirildi.

Nakliye, Cuma günü Chengdu'dan hareket eden ve 17 Temmuz'da nihai varış noktası olan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye ulaşması beklenen bir Çin-Avrupa yük treni ile devam etti.

Hizmetin operatörlerinden Chengdu Uluslararası Demiryolu Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, yeni ekspres demiryolu hizmetinin Güneydoğu Asya'dan Avrupa'ya doğrudan mal taşımacılığını kolaylaştırmaya yardımcı olduğu ve taşıma süresini geleneksel deniz yollarının yarısından daha kısa bir süre olan 15 güne indirdiği belirtildi.

Yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önemli bir projesi olan Çin-Laos Demiryolu, Çin'in Kunming kentini Laos'un başkenti Viyentiyan'a bağlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)