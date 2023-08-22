Çin-Avrupa Yük Treni Hizmeti İle İspanya'da E-ticarette Rekabet Avantajı

Çin-Avrupa yük treni hizmeti, genişleyen ağıyla İspanya'da e-ticaret sektöründe rekabet avantajı sağlıyor. İspanya'daki depoda bulunan ürünlerin nakliye süresi deniz yoluyla yapılan taşımacılığa göre daha hızlı ve maliyeti daha uygun.

1. Çin-Avrupa yük treni seferlerinden çeşitli görüntüler

2. İspanya'daki depodan çeşitli görüntüler

Çin şehirlerini Avrupa'ya bağlayan yük treni hizmeti, genişleyen ağıyla tarihi İpek Yolu'na yeni bir soluk getiriyor.

Mayıs 2011'de Çin'in Chongqing kenti ile Almanya'nın Duisburg kenti arasında bir demiryolu hattının açılmasıyla Çin-Avrupa kargo treni hizmeti başlatıldı.

Çin tarafından 2013 yılında önerilen Kuşak ve Yol Girişimi ile desteklenen uluslararası tren hizmeti son yıllarda hızla genişliyor.

Günümüzde bu hizmet, 100'den fazla Çin şehrini Avrupa'nın 25 ülkesindeki 200'den fazla şehre bağlıyor.

İspanya'daki bu depoda bulunan tüm ürünler Çin-Avrupa yük trenleri aracılığıyla Çin'den getirildi.

Ürünlerin nakliye süresi, deniz yoluyla yapılan geleneksel taşımacılığa kıyasla 40 günden 20 güne indi.

"İspanya, Polonya, Brezilya ve Meksika'da e-ticaret lojistik hizmet merkezleri kurduk. Madrid'deki merkezimiz 12.000 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu merkez 7.000'den fazla sınır ötesi e-ticaret şirketine hizmet verdi ve yıllık 2 milyonu aşkın paket taşıdı. Bu sayede denizaşırı müşteriler Çin'in hesaplı ve kaliteli ürünlerini doğrudan internet üzerinden satın alabildi."

"İspanya ve yerel şirketler için Çin-Avrupa yük treni hizmeti önemli rekabet avantajlarına sahip. Hava taşımacılığına kıyasla daha uygun maliyetli. Ayrıca geleneksel deniz taşımacılığına kıyasla daha hızlı. Daha az kirlilik yaratan çok güvenli bir ulaşım aracı. Özellikle Avrupa'nın enerji kriziyle boğuştuğu pandemi sonrası dönemde, Çin-Avrupa yük treni hizmetinden istifade ediyoruz. Çin-Avrupa yük treni hizmetinin mükemmel olduğuna inanıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.

(XHTV)