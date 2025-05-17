Çimko Çimento, 300 Milyon Dolarlık Eurobond İhraç Etti

Çimko Çimento, 300 Milyon Dolarlık Eurobond İhraç Etti
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Çimko Çimento ve Beton Sanayi, 300 milyon ABD doları tutarında 5 yıl vadeli Eurobond ihracını başarıyla tamamladı. Bu ihraç, Sanko Holding'in uluslararası yatırımcılarla yaptığı ilk sermaye piyasası işlemi olarak öne çıkıyor. Elde edilen kaynaklar, şirketin finansal yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılacak.

Sanko Holding'in öncü şirketlerinden Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. ("Çimko"), 300 milyon ABD doları tutarında 5 yıl vadeli Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Bu ihraç, Sanko Holding'in uluslararası yatırımcılarla doğrudan gerçekleştirdiği ilk sermaye piyasası işlemi olma özelliğini taşıyor.

Çimko tarafından yapılan açıklamaya göre, Eurobond ihracından elde edilen kaynaklar; şirketin finansal yapısını güçlendirmek, mevcut borç yükünü optimize etmek ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse etmek amacıyla kullanılacak.

İhraç, uluslararası kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Bu güçlü talep, Çimko'nun sağlam finansal temellerine, istikrarlı operasyonel performansına ve uzun vadeli stratejik vizyonuna duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sürece IFC (Uluslararası Finans Kurumu), EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ve GGF (Green for Growth Fund) gibi önde gelen kalkınma finansmanı kuruluşlarının sağladığı destek ise, ihraca duyulan güveni daha da pekiştirdi. Bu katkılar, Çimko'nun çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) standartları açısından uluslararası düzeyde kabul gören kriterlere uygunluğunu ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle olan güçlü uyumunu ortaya koydu.

Çimko CEO'su Dr. Önder Kırca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu başarılı Eurobond ihracı, şirketimizin güçlü bilançosuna ve stratejik hedeflerine duyulan uluslararası güvenin bir yansımasıdır. Sağlanan kaynaklar, Çimko'nun finansal esnekliğini artırmanın yanı sıra uzun vadeli büyüme planlarımızı da destekleyecek. Borç yapımızı sadeleştirerek maliyet etkinliğimizi artırmayı ve yatırımcılarımıza sürdürülebilir değer oluşturmaya devam etmeyi hedefliyoruz" ifadeleri kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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