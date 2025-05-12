ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

Çimentaş ve Kafkas Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Çimentaş ve Kafkas Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çimentaş Kars Çimento Fabrikası ile Kafkas Üniversitesi arasında sanayi ve üniversite iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, öğrencilere staj ve iş imkanları ile araştırma projelerinde iş birliği fırsatları sunacak.

Çimentaş Kars Çimento Fabrikası ile Kafkas Üniversite (KAÜ) arasında sanayi, üniversite iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu, Çimentaş Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, üniversite ve Çimentaş yöneticileri katıldı.

İmzalanan protokol ile Kafkas Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler Çimentaş firmasının alt yapı ve benzeri imkanlarından yararlanma imkanı bulmuş oldu.

Ayrıca Kafkas Üniversitesi öğrencileri, teknik geziler, staj imkanları, okul sonrası iş imkanı, karşılıklı laboratuar kullanımlar, Arge projeleri gibi alanlarda işbirlikleti olacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

Bahçeli'den Kabine toplantısına damga vuran hediye
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.