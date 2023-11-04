Çıldır'a bağlı Sazlısu köyünde Elektrik Üretimi Tesisi toplantısı yapıldı

Çıldır'a bağlı Sazlısu köyünde yapılması planlanan Elektrik Üretimi Tesisi toplantısı dün köy toplantı salonunda köylülerin katılımı ile yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri ile proje sahibi firma yetkililerinin de bulunduğu toplantıya Sazlısu köyü muhtar ve köylülerinin yanısıra Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, İl Genel Meclis Üyeleri Baha Yunusoğlu ve Gürbüz Arpaçay, CHP İlçe Başkanı Nevzat Şirin ve yakın köylülerde katıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin bilgilendirmesi ile başlayan toplantıda köylüler Güneş Enerji Santrali yapımı işinin yapılmaması için tek ağız birliği ile hayır dedi. Bölgedeki hayvancılığın bitirileceği konusunda fikir birliğinde olan köylüler bu karardan ve hatadan biran önce dönülmesi için adımların atılarak bu işin son bulmasını istediler.

Köy Muhtarı Akif Baydar bu konuda tüm girişimleri yapacaklarını beyan ederek bu enerji sisteminin köyde hayvancılığın bitirilmesi ile göç hızlanacağını ifade ederek işin takipçisi olacağını söyledi.

Toplantı sonunda üstlenici firma yetkilileri konu ile bilgilendirme yaparak, ÇED raporu hazırlık aşamasında olduklarını ifade edip, bu konuda köylülerin tepki ve hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulacağını ve bu işin iptal dahi edilebileceğini beyan ettiler. - ARDAHAN