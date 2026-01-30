Haberler

Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım

Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Güncelleme:
6 Şubat 2023'teki depremde büyük yıkım yaşanan Hatay'da üreticiler mandalinaya alıcı bulmakta zorlanıyor. Samandağlı narenciye üreticisi Niyazi Arslan, kilosu için 4.5 TL'ye bile alıcı çıkmadığını belirterek "1 ton mandalina satacağım, 1 kilo kıyma alacağım" dedi.

  • Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede narenciye üreticisi Niyazi Arslan, mandalinayı kilogramı 4,5 TL'den ilana koymasına rağmen alıcı bulamadığını belirtti.
  • Arslan, 1 ton mandalina satarak 1 kilo kıyma alabileceğini ifade etti.
  • Arslan, Adana'da pamuk ekilecek alanlara narenciye ekimi izni verilmesini yanlış tarım politikası olarak nitelendirdi.

6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yılı yaklaşırken Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede narenciye üreticisi Niyazi Arslan, mandalinayı kilogramı 4,5 TL'den ilana koymasına rağmen alıcı bulamadığını ve yanlış tarım politikaları nedeniyle üreticinin zarar ettiğini söyledi.

Arslan, "Ben kalp hastasıyım. 4,5 TL bugün ilan verdim. 6 TL veren olmadı. Bana ne kalacak? Bak şimdi bu biraz çürümüş, yumuşamış. Bunu almayacak. Bana kiloda 1 TL para kalıyor. 1 ton mandalina satacağım, 1 kilo kıyma alacağım. Burada yanlış tarım politikası var. Adana'da pamuk ekilecek alanlara Tarım Bakanlığı olarak veya Ziraat Odaları olarak narenciye ekimi izni verirseniz sonuç böyle olur." dedi.

"BİZİ ETKİLEYEN ÇUKUROVA'NIN YANLIŞ TARIM POLİTİKASI"

Depremin ticareti vurduğunu söyleyen çiftçi, "Adana'da 400 bin, 500 bin dönüm araziye mandalina ekilmiş. Depremden sonra ihracatçıların çoğu Adana'ya taşındı. Burada işçi sıkıntısı çekiyoruz. Bir tüccarı düşünün. İç piyasaya götürecek. Adana ile Hatay arasında 180-200 km mesafe var. Burada yakıt farkının eklenmesi lazım. İşçi de bulamayacak. Oradaki malı tercih ediyor ve alıyor. Bizi etkileyen Çukurova'da yanlış tarım politikası. Kim bu izni vermişse hata yapmış. Orada pamuk ektir, buğday, kuru fasulye, nohut, mercimek ektir. Sen bunları dışarıdan ithal ediyorsun. Samanı dışarıdan ithal ediyorsun. Çukurova'yı narenciyeye çevirirsen sonuç böyle olur. Örneğin; Ankara Belediyesi nasıl kent lokantası yapıyorsa, Hatay'dan her ay, hizmet anlayışı içerisinde belediye olarak üreticiden tüketiciye aynı fiyattan al. 5 TL'den benden alsın. Tüketiciye 5 TL'ye versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Abdullah Karlıdağ - Ekonomi
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Üretici 4.5 TL satıyorsa biz neden 45 TL ye mandalina alıyoruz HÜKÜMET. Bu soru zor bir soru mehmet şimşek cevaplasın.

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

adanada pazarda biz neden 35 tl. yiyoruz , kim kazanıyor

Haber Yorumlarızebil animation:

halleri devlet işletmesi gerekiyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

