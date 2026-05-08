Bakan Yumaklı, yaklaşık 5,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplamda 5 milyar 487 milyon 118 bin lira tarımsal destek ödemesi yapacağını açıkladı. Ödemeler, küçükbaş hayvancılık desteği ve diğer destekler kapsamında gerçekleştirilecek.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Gelenekten geleceğe uzanan köklü tarım kültürünü koruyup, toprağına sahip çıkan üreticileri her alanda destekleyerek kırsaldaki yaşamı daha güçlü kıldıklarını belirten Yumaklı, "5 milyar 487 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, küçükbaş hayvancılık desteği (kuzu/oğlak) olarak 5 milyar 121 milyon 978 bin 870 lira, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 201 milyon 261 bin 160 lira, kırsal kalkınma yatırımı desteği olarak 84 milyon 692 bin 350 lira ve lisanslı depolarda ürün depolama kira desteği kapsamında 79 milyon 185 bin 620 lira olmak üzere toplam 5 milyar 487 milyon 118 bin lira ödeme yapılacak.

Kimlik numarasının ve vergi kimlik numarasının son hanesi "2,4,6,8" olan üreticiler için küçükbaş hayvancılık desteği ödemesi ile diğer desteklere ilişkin ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
