Çiftçilere 19,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19 milyar 538 milyon 43 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticinin gücüne güç katıp, bereketi birlikte artırdıklarını belirten Yumaklı, "19 milyar 538 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, planlı üretim desteği için 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 49 milyon 686 bin 547 lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 4 milyon 208 bin 50 lira ödeme yapılacak.

Planlı üretim desteği ile diğer desteklere ait ödemeler, kimlik numarasının son hanesi "0", "2" ve "4", vergi kimlik numarasının son hanesi ise "0", "1", "2", "3", "4", "5", "7" ve "9" olan üreticiler için bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

