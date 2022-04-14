Domates neden bu kadar pahalı? Üretici, 1 dakikalık videoda olan biteni özetledi

Rusya ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere koronavirüs salgını ve enflasyonun etkisiyle ülkemizde domates fiyatları bir anda artış gösterdi. Domates fiyatlarının 30 TL'ye kadar çıkması ve domatesteki zamların 7 yılın zirvesini görmesinin ardından hükümet, fahiş fiyat artışına göz açtırılmayacağının mesajını verdi.

ÇİFTÇİDEN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Tüm bu gelişmeler sonrasında bir çiftçi tarafından sosyal medyada yayınlanan video dikkat çekti. Çiftçi, söz konusu videoda domates üretimindeki maliyetlerden bahsetti.

"ZAMLANDI AMA NİYE ZAMLANDI"

"Bu domates pahalı" diyerek söze başlayan çiftçi, "Evet bu domates pahalı. Ben size bir maliyetini çıkarayım. Bu kasa plastik, zamlandı. Bu arabanın yakıtı 25 TL. Burada muşamba var, hepsinde özel tüketim vergisi var. 150 bin TL'lik odun yandı burada. 250 TL'lik gübre şu an 800 TL, 1 ay sonra 1000 TL olacak diyorlar" ifadelerini kullandı.

"DOMATES LÜKS OLDU ARTIK, PARASI OLAN YİYECEK"

Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu domates lüks oldu artık. Parası olan yiyecek, olmayan yemeyecek. Parası olan da zor yiyor zaten."Öte yandan kısa süre içerisinde yayılan videoya, vatandaşlar tarafından çok sayıda yorum yapıldı.