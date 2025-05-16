Christine Lagarde, WEF Başkanlığı için En Büyük Aday

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), kurucusu Klaus Schwab'ın istifa etmesinin ardından WEF'in başına geçmesi için Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ı en büyük aday olarak değerlendirdiği bildirildi.

Schwab, görevi kötüye kullandığını iddia eden ihbar mektubu ve WEF yöneticileriyle yaşadığı çatışmanın ardından kuruluşun kendisi hakkında soruşturma başlatması üzerine geçen ay forumun icra kurulu başkanlığından ani bir kararla istifa etmişti.

WEF İcra Kurulu, oybirliğiyle Eski Nestle Yönetim Kurulu Başkanı 80 yaşındaki Peter Brabeck-Letmathe'yi geçici başkan olarak atamıştı. Ayrıca gelecekteki başkanın seçimi için bir arama komitesi oluşturulmuştu.

Kurul üyeleri arasında BlackRock Üst Yöneticisi Larry Fink, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ve Lagarde bulunuyor.

Bloomberg'in haberine göre, Schwab'ın Davos Zirvesi olarak da bilinen WEF'ten aniden ayrılması, ECB Başkanı Christine Lagarde'ı forumun başkanlığı için hazırlanmış planları karmaşık hale getirdi.

Schwab, başlangıçta Lagarde'ın ECB başkanlığı görevinin sona ereceği 2027'nin başına kadar görevde kalmayı planlamıştı

Habere göre, Lagarde'ın ECB'de iki yıldan fazla süresinin kalmış olması ve daha önce görev süresinin tamamını dolduracağını söylemesine rağmen, forumun yönetim kurulu, WEF'in başına geçmesi için Lagarde'ı hala en büyük aday olarak değerlendiriyor.

Bu arada, WEF İcra Kurulu'na gönderilen imzasız e-postada Schwab'ın kendisini ve ailesini kişisel ve iş harcamalarını birbirine karıştırmakla suçlayan iddialar yer aldı.

Schwab, WEF tarafından finanse edilen, forumun çalışanları tarafından yapılan araştırmalara dayanan ve forumun kaynakları kullanılarak pazarlanan kitaplardan kişisel telif ücreti almakla suçlanıyor.

Dünya Ekonomik Forumu nedir?

WEF, yıllık toplantısını her yıl Davos kasabasında düzenliyor. Küresel iş dünyası, hükümet, sivil toplum, medya ve akademi dünyasından temsilciler, dünyadaki en acil sorunları ele almak üzere bir araya geliyor

WEF'in temelleri 1971'de ekonomi profesörü Klaus Schwab tarafından atıldı.

1938 yılında Almanya'nın Ravensburg kentinde doğan Schwab, 1971'de WEF'in altyapısını oluşturan Avrupa Yönetim Forumu'nu kurduğunda Cenevre Üniversitesi'nde çok az tanınan bir ekonomi profesörü olarak görev yapıyordu.

Schwab'ın Avrupa Yönetim Forumu'nu kurmasındaki amacı yeteri derecede iyi performans sergileyemeyen Avrupalı şirketlere Amerikan tekniklerini anlatmaktı.

Klaus Schwab, aynı zamanda sadece şirket hisse sahiplerinin değil, müşteri, çalışan, faaliyet gösterilen toplum ve hükümetin yer aldığı bir yönetim anlayışı olan "Paydaşlar Yönetim Anlayışı" geliştirdi ve destekledi. 1973 yılının ana olayları olan Sabit Kur Sistemi Bretton Woods'un çökmesi ve Arap-İsrail Savaşı Avrupa Yönetim Forumu'nun yıllık toplantılarının şirket yönetiminden ekonomik ve sosyal sorunlara genişlemesine sebep oldu.

İlk defa 1974'te siyasi liderler Davos'a davet edildi ve iki yıl sonra dünyanın bin büyük şirketi için üyelik sistemi başlatıldı. 1987'de ise Avrupa Yönetim Forumu, WEF oldu ve küresel diyalog merkezi olmaya başladı.

"Davos Deklarasyonu" 1988'deki yıllık toplantıda Türkiye ve Yunanistan tarafından, bu iki ülkeyi savaşın eşiğinden döndürmek adına imzalandı. 1989'da Kuzey ve Güney Kore ilk bakanlık düzeyinde toplantılarını yaparken, aynı yıl Doğu ve Batı Almanya Davos'ta birleşmeyi ele aldı.