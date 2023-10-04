CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul: Fındık Üreticisi TMO'nun Karından Yararlanamıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, fındık üreticisinin TMO'ya sattığı ürünlerin parasını alamadığını belirterek; "TMO 80 liraya aldığı fındığı şu an 100 liraya satabilir ki aralık ayının sonlarına kadar bir satma planı olmadığını düşünüyoruz. Bu da bu 100 liranın 120-130 liraya ulaşacağını gösteriyor. Arada ciddi bir fiyat farkı olacak ve bir kar oluşacak fakat üretici bu kardan hiçbir şekilde nemalanamıyor. Bu kar tamamen TMO'nun cebine gidiyor. Burada TMO ücretini ödemediği ürünü stoklayarak kar elde etmiş oluyor, yani stokçuluk yapmış oluyor. Devlet üreticinin yanında olduğunu hissettirmeli, devlet tüccar gibi davranmamalı, TMO tüccar gibi davranmamalı, hem üreticilere destek sağlamalı hem de fındığı satarken oluşan kardan mutlaka üreticiye de ödeme yapmalı" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, bugün yaptığı açıklamada, fındık üreticilerinin sorunlarına dikkat çekerken, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) de eleştirdi. Ertuğ'un yaptığı açıklama şöyle:

"Fındık ekonomisi Karadeniz kırsalında en önemli faktör. Karadeniz kırsalında fındık ekonomisi olmadan hiçbir şekilde hayatın sürmesi mümkün değil. İnsanlar düğünlerini fındıktan alacakları paraya göre yapıyorlar, borçlarını fındıktan gelecek paraya göre hesaplayarak yapıyorlar, askere gidecek çocukların harçlıklarını bile fındıktan gelecek paraya göre belirliyorlar. Biz fındık fiyatları belirlenmeden önce açıklama yaptık, üretici yararına fiyat açıklanması gerektiğini belirttik. Fiyat açıklandıktan sonra da soru önergesiyle Tarım Bakanı'na sorduk, 'Neye göre fındığın fiyatını belirliyorsunuz? Üreticilerin tekelleşmenin eline düşmemesi için, tüccarların eline düşmemesi için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Dünyanın en önemli fındık üreticisi olan ülkemizde dünyanın en iyi, en karlı parayı alabilmesi için neler yapıyorsunuz, nasıl önlemler alıyorsunuz ve yüksek maliyetleri düşürmek için ne gibi önlemler alıyorsunuz?' Bunların hepsini Tarım Bakanı'na sorduk, yanıt alabilmiş değiliz.

"KAR TAMAMEN TMO'NUN CEBİNE GİDİYOR"

Biz üreticilerimizin komisyoncuların ve tekelin eline kalmaması, tüccarların eline düşmemesi için önlemler alınması gerektiğini defalarca söyledik. Üreticimiz devlete güvendi ve TMO'ya kilosu 80 liradan fındığı verdi fakat şu an fındık 100 lira civarında piyasada ve üreticilerin büyük bölümü hala ödemelerini alabilmiş değil. Yani TMO 80 liraya aldığı fındığı şu an 100 liraya satabilir ki aralık ayının sonlarına kadar bir satma planı olmadığını düşünüyoruz. Bu da bu 100 liranın 120-130 liraya ulaşacağını gösteriyor. Arada ciddi bir fiyat farkı olacak ve bir kar oluşacak fakat üretici bu kardan hiçbir şekilde nemalanamıyor. Bu kar tamamen TMO'nun cebine gidiyor. Burada TMO ücretini ödemediği ürünü stoklayarak kar elde etmiş oluyor, yani stokçuluk yapmış oluyor. Biz buna karşıyız, satış yapıldıktan sonra hem öncelikli olarak ürün verildiği anda nakit olarak, hızlı bir şekilde paranın ödenmesi gerektiğini söyledik ve daha sonra satıştan oluşacak kardan da mutlaka üreticiye pay verilmesini istiyoruz çünkü üretici zaten çok yüksek girdi maliyetleri nedeniyle çok zor durumda. Mazot, gübreleme, ilaçlama maliyetleri ciddi yükseldi ve maliyet çok arttı fakat destekler senelerdir aynı şekilde duruyor.

"DEVLET VE TMO TÜCCAR GİBİ DAVRANMAMALI, ÜRETİCİNİN YANINDA OLDUĞUNU HİSSETTİRMELİ"

Son 9 yıldır fındıkta dekar bazlı alan desteği aynı miktarda, 170 lira olarak ödeniyor. Bunun mutlaka artırılması ve en az 600 lira olması gerekiyor. Bunun yanında üreticilere destek olarak mazot ve gübre desteği verilmeli. Devlet üreticinin yanında olduğunu hissettirmeli, devlet tüccar gibi davranmamalı, TMO tüccar gibi davranmamalı, hem üreticilere destek sağlamalı hem de fındığı satarken oluşan kardan mutlaka üreticiye de ödeme yapmalı ki insanlar tekrar fındık yetiştirmek için motive olsunlar çünkü bu maliyetler bu şekilde giderse önümüzdeki dönemde TMO alacak fındık bulmakta zorlanacak."