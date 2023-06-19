CHP, asgari ücreti en az 15 bin TL olarak önerdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, yaptığı açıklamada asgari ücretin en az 15 bin TL olması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yaptığımız çalışmalar ve ilgili kuruluşlarla görüşmelerimiz sonrasında, yüksek enflasyona ve daima yükselen yoksulluk sınırına emekçileri ezdirmemek için asgari ücret miktarını en az 15 bin TL olarak öneriyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, asgari ücrete yapılacak ara zamma ilişkin açıklama yaptı. Uyar, Twitter hesabından yayınladığı mesajda asgari ücretin en 15 bin olması gerektiğini kaydetti.

Uyar'ın paylaşımı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yaptığımız çalışmalar ve ilgili kuruluşlarla görüşmelerimiz sonrasında, yüksek enflasyona ve daima yükselen yoksulluk sınırına emekçileri ezdirmemek için asgari ücret miktarını en az 15.000 TL olarak öneriyoruz."