Cevdet Yılmaz: Cari İşlemler Dengesindeki Olumlu Gelişmeler Sürecek

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cari işlemler dengesindeki olumlu görünüm ve rezervlerimizdeki artış, kararlılıkla uygulamaya devam ettiğimiz dezenflasyon sürecine katkı vermektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Cari işlemler dengesindeki olumlu görünüm ve rezervlerimizdeki artış, kararlılıkla uygulamaya devam ettiğimiz dezenflasyon sürecine katkı vermektedir. Küresel ticarete ilişkin belirsizliklerin arttığı bu dönemde dış ticaret açığındaki iyileşme ve hizmet gelirlerinin güçlenen katkısıyla cari denge, ağustos ayında 5,5 milyar dolar ile tarihi en yüksek seviyede aylık fazla vermiştir. Yıllıklandırılmış cari açık ağustos ayı itibariyle 18,3 milyar dolara gerilemiştir. Yıl sonu itibarıyla cari açığın milli gelire oranının OVP tahminleri ile uyumlu gerçekleşmesini; ödemeler dengesinin dış finansman, döviz kuru ve rezervler açısından enflasyonu destekleyici rolünün sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİMİZİN DİRENCİNİ ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ'

Azalan cari açık ve risk primlerindeki düşüşün, dış borçlanma ihtiyacını miktar olarak azalttığını, kamu ve özel kesim için oran olarak borçlanma maliyetlerini düşürdüğünü aktaran Cevdet Yılmaz, "Sürdürülebilir cari denge ile dış finansman ihtiyacını azaltmayı, güçlenen makro finansal istikrarımız ile ekonomimizin direncini artırmayı amaçlıyoruz. Yapısal reform adımlarımız sayesinde cari dengedeki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.