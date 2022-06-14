Çerkezköy OSB'den 30 firma "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" arasında yer aldı - Haberler

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Çerkezköy OSB'den 30 firma "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" arasında yer aldı

AA - Uğur Arslan - Ekonomi
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Çerkezköy OSB'den 30 firma 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' arasında yer aldı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren 30 firmanın, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" içerisinde yer aldığı bildirildi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) faaliyet gösteren 30 firmanın, " Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" içerisinde yer aldığı bildirildi.

Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı-2021" araştırmasını değerlendirdi.

Türk sanayicisinin salgın, Ukrayna- Rusya Savaşı ve ekonomideki dalgalanmalara rağmen istihdamı koruyarak Türkiye için üretmeye devam ettiğini belirten Sözdinler, "TİM'in araştırma sonuçlarına göre listede 30 ihracatçı firmamızın yer aldığını gurur duyarak gördük. Daha çok firmamızın ihracata yönelerek Türkiye'ye döviz kazandırması gerekiyor. Türkiye için üretmeyi koşullar ne olursa olsun sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Sözdinler, İstanbul Sanayi Odasının "En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu-2021" listesinde de Çerkezköy OSB'den 19 firmanın yer aldığını anımsattı.

AA / Uğur Arslan - Ekonomi

Türkiye Rusya Eyüp OSB Ekonomi Haberler

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