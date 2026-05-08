iPhone zammıyla vergi yükü 100 bin TL'yi buldu

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Telefona gelen her zamla birlikte, vergi ve paylardan devlete aktarılan tutar da katlanıyor. Apple, 5 Mayıs'ta iPhone cep telefonlarına yüzde 9 ila 12 arasında zam yaptı. iPhone 17 Pro Max (2 TB) 188 bin 999 TL'ye çıktı. Bu üründen, zamdan önce tahsil edilen vergi ve paylar yaklaşık 85 bin TL düzeyinde bulunuyordu. Zam sonrasında 95-100 bin TL'yi buldu.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye'de yılda 11-12 milyon dolayında cep telefonu satıldığını, cep telefonu ithalatı için ödenen tutarın da yıllık 2-2,5 milyar dolar düzeyinde bulunduğunu söyledi.

Cep telefonlarından verginin vergisinin tahsil edildiğini belirten Turnacı, cep telefonu satışlarından ortalama yüzde 82, üst segment telefonlardan da yüzde 100'ün üzerinde vergi ve pay alındığını vurguladı.

İŞTE O VERGİ VE PAYLAR

Buna göre, ÖTV matrahı 4 bin 500 TL ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin TL olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 vergi uygulanıyor. Buna, yüzde 12 TRT Bandrolü, yüzde 1,2 Kültür Bakanlığı payı ekleniyor. Bu tutara, yüzde 20 KDV dahil ediliyor. Bir telefonda vergi yükü yüzde 100'ü buluyor.

DEVLETİN KASASINA AKIYOR

Telefona gelen her zamla birlikte, vergi ve paylardan devlete aktarılan tutar da artıyor. Apple, en son 5 Mayıs'ta iPhone cep telefonlarına yüzde 9 ile 12 arasında zam yaptı. iPhone 17 serisinin giriş modeli olan iPhone 17 (128 GB) fiyatı 77 bin 999 TL'den 84 bin 999 TL'ye yükseldi. iPhone 17 Pro Max 132 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Serinin en pahalı ürünü, iPhone 17 Pro Max (2 TB) 188 bin 999 TL'ye çıktı. Bu üründen, zamdan önce tahsil edilen vergi ve paylar yaklaşık 85 bin TL düzeyinde bulunuyordu. Zam sonrasında 95-100 bin TL'ye yükseldi. Bu durumda vatandaş, bir telefon kendine alıyor, telefonun çıplak maliyetinin üstünde bir tutarı da devlete vergi ve pay olarak aktarıyor. Sektörün hesaplamasına göre Türkiye, yılda 2-2,5 milyar dolarlık cep telefonu ithal ediyor. Cep telefonu satışından elde edilen vergi geliri de en az bu düzeylerde bulunuyor.

TAKSİT SINIRLARI ESNETİLMELİ

Turnacı, cep telefonu fiyatlarının artığına işaret ederek, telefon satışlarında uygulanan taksit sınırlamasının esnetilmesini gündeme getirdi. Turnacı, "Mevcut uygulamada, 20 bin TL'ye kadar olan telefonlarda 12, 20 bin üstü telefonlarda 3 taksit uygulaması var. Sektör olarak, 50 bin TL'ye kadar olan telelefonlara 12, 50 bin TL üstü telefonlara 6 taksit yapılmasını istiyoruz" dedi.

"EĞİTİM ADI ALTINDA CEP TELEFONU SATIŞI"

Turnacı, bazı şirketlerin faaliyet alanlarına eğitimi de ekleyerek cep telefonu satışı yaptıklarını, eğitim için sağlanan olanaktan yararlanarak taksit sayılarını artırdıklarını söyledi. Mustafa Kemal Turnacı, "Sektörde, kurala uyan adeta cezalandırılıyor. Bazıları eğitim, mobilya, beyaz eşya gibi gösterip cep telefonu satıyor. Böylece, taksit sınırlamasına takılmıyorlar. Bu haksız rekabete yol açıyor. Sektör olarak bizim talebimiz, taksit tutarı ve sayısının artırılmasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA