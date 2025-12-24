Çelebi Havacılık Kenya merkezli Transglobal Cargo Centre'yi satın aldı

Çelebi Havacılık, Transglobal Cargo Centre LTD'nin (AFS) tamamını 40,1 milyon dolar bedelle satın alarak Kenya pazarına giriş yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yer hizmetleri ve kargo alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren Çelebi Havacılık, Kenya'nın havacılık hizmetleri sektöründeki yerini aldı. Çelebi Havacılık'ın Kenya'daki ilk operasyonu olan AFS'nin satın alınması, şirketin Afrika kıtasındaki uzun vadeli büyüme planlarında önemli bir adım niteliği taşıyor.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanında (JKIA) konumlanan AFS, yer hizmetleri, hava kargo ve antrepo yönetimi hizmetleri sunuyor.

Yaklaşık 400 bin tonluk yıllık hava kargo hacmine sahip Kenya pazarının yüzde 20'si JKIA üzerinden yönetiliyor. Kenya havacılık sektörünün gelecek 5 yıl boyunca yıllık ortalama yüzde 5 büyüme göstermesi beklenirken, bu oran Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) yüzde 3,3'lük küresel büyüme beklentisinin üzerinde yer alıyor.

Mevcut tüm operasyonel taahhütleri ve hizmet seviyelerini kesintisiz şekilde devam ettirecek şirket, süreçlere veya altyapıya yönelik potansiyel değişiklikleri müşteriler ve ilgili otoritelerle tam bir koordinasyon içinde hayata geçirecek.

"Hava yolu müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız için yeni fırsatlar yaratıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi Havacılık Grup Üst Yöneticisi (CEO) Dave Dorner, Kenya, Doğu Afrika ve Orta Afrika'da ticaret ve kargo akışlarının kilit kapılarından biri olduğunu belirtti.

Dorner, AFS'yi Çelebi ailesine katarak bu önemli pazardaki varlıklarını güçlendirdiklerini aktararak, "Hava yolu müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız için yeni fırsatlar yaratıyoruz. Amacımız, AFS'nin güçlü yerel uzmanlığını Çelebi Havacılık'ın global deneyimi, modern sistemleri ve operasyonel standartlarıyla birleştirerek Kenya'nın bölgesel ticaret ve lojistik merkezi olma hedeflerini desteklemek." ifadelerini kullandı.