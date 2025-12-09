Haberler

Tera Yatırım Teknoloji Holding'de üst düzey atama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tera Yatırım Teknoloji Holding, Cebrail Taşkın'ı CEO olarak atadığını duyurdu. 30 yıllık deneyime sahip Taşkın, teknoloji odaklı büyüme stratejisi ile holdingi küresel bir teknoloji markası haline getirmeyi hedefliyor.

Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Üst Yöneticilik (CEO) görevine Cebrail Taşkın getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mühendislik, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm alanlarında 30 yıldan fazla deneyime sahip Taşkın, 5 Aralık itibarıyla görevine başladı.

Yüksek lisans (MBA) ve doktora dereceleri bulunan Taşkın, profesyonel kariyerinde Türk Telekom'da Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CTO) ile Hazine ve Maliye Bakanlığında Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Kariyeri boyunca kritik dönüşüm projelerini yöneten, finansal teknoloji girişimlerinde çeşitli roller alan Taşkın, Fransa'da "En İyi Makale", İngiltere'de "Yılın Bilgi Teknolojileri Üst Yöneticisi" altın ödülüne layık görüldü.

Taşkın, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Bilgi Teknolojileri alanında yüksek lisans dersleri verirken, Amerikan Patent Ofisi tarafından tescillenen bir patenti de bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cebrail Taşkın, holdingin yeni dönemde teknoloji odaklı büyüme stratejisini güçlendireceğini belirtti.

Tera'nın her bir iştirakini veri, yapay zeka ve siber güvenlikle güçlendirerek tüm grubu "bağlı, akıllı ve sürdürülebilir" bir yapıya kavuşturacaklarını vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"Tera'yı bölgesel bir teknoloji ve inovasyon üssü haline getireceğiz. Türkiye'den dünyaya açılan bir teknoloji markası inşa ediyoruz. Tera Holding, finans, teknoloji, tarım ve hizmet sektörlerinde geniş bir portföye sahip güçlü bir grup. Bizim hedefimiz, bu portföyü bir inovasyon zincirine dönüştürmek."

Taşkın, "Tera Yatırım Teknoloji Holdingi siber güvenlikten savunma teknolojilerine, yapay zekadan, finansal teknolojilere, tarım ve enerji teknolojilerinden akıllı gayrimenkul projelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, entegre bir teknoloji yatırım platformu olarak konumlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne yıkılan bir bina
Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti

Otellerde yeni dönem! Resepsiyona sakın kimliğinizi bırakmayın
title