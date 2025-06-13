ÇAYKUR'un Yaş Çay Alımında Hedef 188 Bin Ton

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, birinci sürgünde bugün itibarıyla 188 bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alim, Rize Aktif Gazeteciler Derneğini ziyaretinde, 16 Mayıs'ta başlayan yaş çay alım kampanyasında 25 Mayıs'tan itibaren alımların yoğunlaştığını belirtti.

Birinci sürgün döneminin yaklaşık 10 gün içinde tamamlanacağını ifade eden Alim, "Geçen sene mayıs ayında aldığımız çayın biraz daha üstüne çıkacak şekilde çay alımlarımız devam ediyor. Bugün itibarıyla 188 bin 500 ton alım yapmış olduk. Bugün de 6-7 bin ton civarında alım bekliyoruz. Randevulu sistem de kaldırıldı." dedi.

Alim, üreticilerin çay keserken acele ettiğini anlatarak, "Makineli motorların çıkması aslında daha rahatlık, bu anlamda kullanılması gerekirken biz onu çayı bitirme maksatlı kullanıyoruz. Yarım gün toplayıp dinlensek, rahat rahat bayram havasında çayımızı bitirsek hem değeri aşağıya düşmeyecek hem normal şartlarda olması gereken 25-30 günde çay bitecek. Hem de hiç kimse bir sıkıntı çekmeden çok daha rahat bayram havasında kampanyayı bitirebiliriz. İkinci sürgünde inşallah böyle bir kampanya ile karşı karşıya kalırız diye temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çayda rekoltenin düşmesinin sadece hava şartları kaynaklı olmadığının altını çizen Alim, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen sene motorla çay hasadı aşırı derecede arttı. Bu sene daha da ileriye gitti. Çaylıklarda yeşil bir tabaka kalması lazım ki çay kendine gelebilsin, filizler güzel gelsin. Motorla derinden çay toplanınca yeşil tabaka kalmıyor. Kalmayınca da verim ister istemez geri geliyor. Sadece verim kaybı değil, kalite kaybı da oluyor. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında bindiğimiz dalı kesiyoruz gibi bir durum var. Sadece hava şartları kaynaklı değil, dediğim gibi toplama tekniğinden kaynaklı gerilemeler daha önemli."

Alim, makineli tarıma karşı olmadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aslında güzel bir şey. Çay makasıyla günde 200-300 kilo toplanan yerde, makineli motorla yaklaşık 1 ton toplanıyor. Üreticimiz kendini yormaktan başka bir şey yapmıyor. '2-3 günde bitireyim' derken çayda bir yığılma oluyor ve fiyat aşağıya düşüyor. Normal şartlarda satması gerektiği limiti toplayıp satsa hem fiyat düşmeyecek hem de özel sektör ve kamu sıkışmayacak. 'Biz çayın tamamına talibiz' diye de açıklamada bulunmuştuk. Şu an çayda bir geçme durumu yok. Çayın en güzel bekleyeceği yer, çay bahçesidir. Biraz aceleci davranıyoruz. İkinci sürgünde acele etmeye gerek yok. Herkesin kendi limitlerini kısa zamanda toplayıp satmaları durumunda hem ÇAYKUR ve özel sektör rahatlamış olacak, aynı zamanda çıkan çayımız daha kaliteli olacak. Fiyatta da bir sıkıntı olamayacak. Biz üreticilerimiz ile hemfikir olup hep birlikte yürüyelim. ÇAYKUR üreticinin teminatıdır."

Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde toprak analizi de yaptırdıklarını vurgulayan Alim, şöyle devam etti:

"Toprak yapısıyla ilgili bir yıldır çalışma yapılıyor. Rize, Artvin ve Trabzon bölgesi ayrı. Toprağa ne verilmesi, hangi maddenin kaldırılması ve PH'ı kaç olması lazım ona göre çalışma yapılıyor. Toprağın her geçen gün daha kötüye gittiğini de söylüyoruz. PH derecesi ve diğer yapısal özellikleri de kaybolmaya başladı. Çayımıza bakmazsak ve ilgilenmezsek kötü günler bizi bekliyor olacak. Zararın neresinden dönersek kardır. Üreticilerimize her zaman bunları anlatıyoruz. Toprağın havalandırılması, bakım yapılması ve birçok etkenler var, bunu üreticilerimiz ve hepimiz biliyoruz. Uygulamaya gelince 'Bahçede çay var zaten, var olan çayı toplayalım ne olursa olsun' mantığıyla bakıldığı için sıkıntı oluyor. Çay, bundan sonra daha güzel olacak ama değer vermemiz gerekiyor."

Didi satışlarında son 5 yılın en iyi satışlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Alim, "Bugün itibarıyla 50 milyon litre oldu. Bu yılki hedefimiz 150 milyon litre." dedi.

Alim, kuru çay satışında geçen yıla oranla geride olduklarını belirterek, "Bu da normal, piyasanın seyrine göre etkilenmiş oluyor. Yıl sonu hedeflerini tutturmak için çalışıyoruz. Farklı pazarlar bulup çayımızı satacağız." diye konuştu.