ÇAYKUR'un sözleşmeli personel atamalarında 40 yaş şartı kaldırıldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesinde çalışan sözleşmeli personel atamalarında "40 yaşını doldurmamış olmak" şartı aranmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÇAYKUR'un işçi kadrolarında en az 5 yıl veya geçici iş pozisyonlarında son 5 yıl içerisinde en az 25 ay süreyle istihdam edilen ve Genel Müdürlükteki kadro veya pozisyonlarıyla ilişikleri devam edenlere ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, 3 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karardaki "ocak ayının birinci günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış bulunmaları kaydıyla" ibaresi kaldırıldı.

Sözleşmeli personel pozisyonları için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamaları esas alınarak belirlenenler, durumlarına uygun sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilecek.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı

Bir mehter krizi daha! Okul yönetiminin yaptığına tepkiler yükseliyor
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı

El ele yürüyen eşcinsel çift, kalabalık tarafından linç edildi
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Mustafa Türkay Sonel'in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı

Gerçekten silahı yokmuş! Cephaneliği varmış
Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı

Bir mehter krizi daha! Okul yönetiminin yaptığına tepkiler yükseliyor
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Yüsra'nın ölümünde 15 doktora kötü haber! Aralarında profesör de var
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı

Eski sevgilisiyle barışmak için yaptığı plan akıl almaz!