Böbrek taşı oluşumunda belirleyici faktör yetersiz su tüketimi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Salabaş, çay ve kahvenin sanıldığı gibi vücutta sıvı kaybına yol açmadığını, aksine böbrek taşı riskini azaltabildiğini belirterek, taş oluşumunda belirleyici faktörün çay tüketimi değil, yetersiz su alımı olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Salabaş, çay ve kahve tüketimine yönelik toplumdaki yaygın inanışları güncel bilimsel veriler ışığında değerlendirdi.

Doç. Dr. Salabaş, son 10 yılda yayımlanan ve yüz binlerce kişinin yıllarca takip edildiği geniş katılımlı araştırmaların, çay ve kahvenin sıvı kaybına yol açmadığını, aksine böbrek taşı riskini azaltabildiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Günde 4-6 bardak çay veya 3-5 fincan kahve tüketiminin hidrasyon açısından suyla benzer etki gösterdiğini aktaran Salabaş, düzenli tüketimde kafeinin "sıvı attırıcı" etkisinin ortadan kalktığını ve klinik olarak anlamlı sıvı kaybı oluşmadığını aktardı.

Salabaş, "Yarım milyonu aşkın kişinin takip edildiği çalışmalarda düzenli çay içenlerde böbrek taşı riskinin yüzde 27'ye kadar daha düşük bulundu. Yüz binlerce kişiyi kapsayan başka araştırmalarda ise kahve tüketimi taş riskini yüzde 26 ile 31 arasında azalttığı kaydedildi. Türkiye verilerine göre böbrek taşı hastalarının yüzde 46'sı günde 1 litrenin altında su tüketiyor. Taş oluşumunda belirleyici faktör çay tüketimi değil, yetersiz su alımıdır. 'Çay dehidratasyon yapar' veya 'Her çayın yanında su içilmeli' gibi yaygın öneriler, güncel bilimsel verilerle desteklenmemektedir." ifadelerini kullandı.

Salabaş, günlük sıvı tüketiminin 2-2,5 litre olması gerektiğini belirterek, çay ve kahvenin bu miktara dahil edilebileceğini ancak su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yeşil çayın antioksidan içeriği sayesinde böbrek sağlığını destekleyebileceğini de ifade eden Salabaş, yapılan laboratuvar çalışmalarında çayın içindeki doğal bileşenlerin taş kristallerinin böbrek dokusuna tutunmasını azalttığını belirtti.

Doç. Dr. Salabaş, bu bulgunun çayın böbrek taşına karşı koruyucu etkisini açıklayan önemli bir kanıt olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çayı bırakmayın, suyu ihmal etmeyin. Günde 2 litre su ve 4-6 bardak çay, hem böbrek sağlığı hem de vücudun su dengesi açısından güvenli bir kombinasyondur. Özellikle daha önce böbrek taşı geçirmiş hastalarda, günlük su alımını her yarım litre artırmanın taş riskini yaklaşık yüzde 7 azalttığı gösterilmiştir."