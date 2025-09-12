Çavdarhisar'daki Tarım Lisesi Öğrencilerine Tarım Makineleri Tanıtıldı

Çavdarhisar ilçesinde Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine tarım makineleri tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap çalışmaları kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda ilde hayvancılıktan sulamaya, süt işleme ve paketleme tesislerinden modernizasyon projelerine kadar geniş bir yelpazede destek sağlanan projelerin tanıtımı ve makine ekipman dağıtım törenine Çavdarhisar ilçesinde yer alan Çavdarhisar Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de katılım sağladı.

Öğrenciler, sergilenen tarım makinelerini yakından görme, inceleme ve uzmanlardan bilgi alma fırsatı buldu. Bu sayede modern tarım uygulamalarını yerinde gözlemleyerek geleceğin tarımına dair önemli deneyimler kazandı. - KÜTAHYA