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Çavdarhisar'da 401 çiftçiye yüzde 50 hibeli 60 ton buğday tohumu dağıtıldı

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Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında Çavdarhisar ilçesinde 401 çiftçiye yüzde 50 hibeli 60 ton buğday tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine katılan Kaymakam Abdullah Gedik, çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 401çiftçiye yüzde 50 hibeli 60 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklı yüzde 50 hibeli buğday tohumu dağıtım töreninde 401 çiftçiye 60 ton Bayraktar cinsi buğday tohumu teslim edildi.

Dağıtım törenine katılan Kaymakam Abdullah Gedik, dağıtılan tohumların çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çavdarhisar Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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