Çavdarhisar'da 2026 Yılı Altyapı Çalışmaları Masaya Yatırıldı
Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin meclis toplantısında 2026 yılı için köylerde gerçekleştirilecek altyapı projeleri ve yatırımlar ele alındı.
Çavdarhisar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025 yılı 2. olağan meclis toplantısında 2026 yılında köylerde yapılması planlanan altyapı çalışmaları ve yapılacak yatırımların masaya yatırıldığı bildirildi.
Kaymakam Murat Ak başkanlığında İl Genel Meclis Üyeleri ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2026 yılı içerisinde köylerde yapılması planlanan altyapı çalışmaları ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA