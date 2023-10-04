Çarşamba Ticaret Borsası, Tarım Üreticilerine Destek Olmaya Devam Ediyor

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Samsun ve Çarşamba'nın, Karadeniz Bölgesi'nin en değerli tarım arazilerine sahip olduğunu belirterek, üreticilere destek olacak adımları takip ettiklerini söyledi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Yusuf Özbey, Çarşamba Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Samsun'da gerçekleştirilecek destekler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Samsun ve Çarşamba'nın, Karadeniz Bölgesi'nin en değerli tarım arazilerine sahip olduğunu belirterek, "Bu değere sahip çıkmak adına tüm üreticilerimizi destekliyor, bölgemizin ekonomisine destek olacak tüm adımları takip ediyoruz" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Yusuf Özbey, TKDK İletişim uzmanları Gülay Kural ve Serhat Taş, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek Samsun'da gerçekleştirilecek destekler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Samsun ve Çarşamba'da üretilen tarım ürünleri ve üreticiler için belirlenecek yol haritalarına ilişkin Özbey ile istişarelerde bulunan Başkan Yılmaz, "Samsun ve Çarşamba, Karadeniz Bölgesi'nin en değerli tarım arazilerine sahiptir. Bu değere sahip çıkmak adına Ticaret Borsası olarak tüm üreticilerimizi destekliyor, bölgemizin ekonomisine destek olacak tüm adımları takip ediyor, üyelerimizi ve tarımla ilgilenen, geçimini tarımdan sağlayan tüm vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz" ifadelerine yer vererek, Özbey'e tüm çağrı ve destekleri üreticiler ile buluşturmaya her zaman açık olduklarını aktardı.

"Kurumumuz sayesinde binlerce kişiye istihdam sağladık"

TKDK Samsun İl Koordinatörü Özbey, Samsun'da önceki yıllarda bin küsur projeyi hibe destekleri kapsamında tamamladıklarını belirtti. Samsun bölgesi adına önemli projelere imza atıldığını ifade eden Özbey, "Kurumumuz sayesinde binlerce kişiye istihdam sağladık. Gerçekleştirdiğimiz projeler kapsamında devlet desteğini üretici ve yatırımcılarımızla buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Samsun ve Çarşamba'nın tarımsal faaliyetleri ve yatırımlarının gündeme alındığı ziyarete Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Hüseyin Işık ve Kurucu Meclis Üyesi Nurettin Öztekin iştirak etti.

Başkan Yılmaz TKDK İl Koordinatörlüğü görevinde birinci yılını tamamlayan Özbey'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Yılmaz, Özbey, Kural ve Taş'a nezaket ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. - SAMSUN