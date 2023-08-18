CarrefourSA Online Market Uygulamasını Yeniledi

Sabancı Holding ve Carrefour ortak iştiraki olan CarrefourSA, online market uygulamasını yenilediğini duyurdu. Son 3 yılda yapılan dijitalleşme yatırımlarıyla büyüme elde eden CarrefourSA, yenilenen uygulama kapsamında kampanya düzenliyor.

Carrefoursa, online market uygulamasını yenilediğini duyurdu.

Sabancı Holding ve dünyanın en büyük perakende zincirlerinden Carrefour'un ortak iştiraki olarak 52 ilde 900'den fazla mağazası ve 11 bine yakın çalışanı bulunuyor. Online market üzerinden her gün yüz binlerce kullanıcıya hizmet veren marka, online market uygulamasını yeniledi.

DİJİTALLEŞME YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Son 3 yılda değişen alışveriş alışkanlıklarını öngörerek e- ticaret ve dijitalleşme üzerine yaptığı yatırımları sürdüren Carrefoursa, online alışveriş kanallarında büyüme elde etti. 2023'ün ilk 6 ayında e-ticarette 1 milyona yakın yeni kartlı müşteri kazanarak 9,5 milyon sadakat kartlı müşteriye ulaşan Carrefoursa, aynı zamanda online alışveriş süreçlerini kolaylaştırmak için ödeme sistemlerinin skalasını da genişletmeye devam etti ve kredi kartıyla ve kapıda nakit ödemenin yanı sıra çeşitli ödeme sistemleri ile iş birliklerini de hayata geçirdi.

Carrefoursa, yenilenen uygulama kapsamında hayata geçirdiği kampanyasıyla 11-20 Ağustos tarihleri arasında yenilenen online market uygulaması üzerinden yapılan ilk 1000 TL'lik alışverişe de 100 TL CarrefourSA puan hediye ediyor.